POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Baucontainer

Bad Segeberg (ots) - Wir möchten noch einmal auf die kostenlosen Wiegeaktionen am kommenden Wochenende erinnern. Am 26. März 2022 können Interessierte mit Ihnen Wohnmobilen und Wohnwagengespannen auf dem Gelände des Polizeiautobahnreviers Ratzeburg, an der Anschlussstelle Talkau in Elmenhorst vorbeischauen. In ...

mehr