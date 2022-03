Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 22.03.2022, ist es in der Schmalfelder Straße in Lentföhrden im Bereich "An der Bahn" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 10:30 und 17:00 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld und Schmuck. Ein Zeuge hatte am Tattag ein Pärchen beobachtet, dass ohne bislang ...

mehr