Polizei Essen

POL-E: Essen: 50-Jährige von Unbekanntem in Wohnung beraubt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Ostviertel:

Eine 50-Jährige wurde am Montag, 5. September, in ihrer Wohnung in der Bornstraße von einem Unbekannten beraubt und mit einem Messer verletzt. Gegen 15.45 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür der Frau und betrat sofort die Wohnung, als die Bewohnerin die Tür öffnete. Dort forderte er Geld. Nachdem die 50-Jährige ihm etwas Bargeld gegeben hatte, forderte er mehr, verletzte die Frau mit einem Messer und fesselte sie. Anschließend verließ er mit dem erbeuteten Bargeld sowie einer Kreditkarte die Wohnung und floh.

Die 50-Jährige konnte sich befreien und alarmierte die Polizei. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Flüchtigen, konnten diesen jedoch nicht antreffen. Die 50-Jährige wurde von Polizisten medizinisch erstversorgt und von einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Noch während die Beamten am Tatort waren, wurden sie von einem weiteren Hausbewohner angesprochen, welcher offenbar kurz vor dem Raub von einem Mann bedroht wurde. Der 38-Jährige befand sich in einer anderen Wohnung desselben Hauses, als er von einem entfernten Bekannten mit einem Messer bedroht wurde.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei dem mutmaßlichen Räuber und dem entfernten Bekannten des 38-Jährigen um dieselbe Person handeln könnte. Der Tatverdächtige des Raubes hat kurz rasierte Haare, einen Dreitagebart und trug eine halblange Hose sowie ein T-Shirt.

Der Verdächtige der Bedrohung hat kurze helle, kranzförmige Haare und einen kurzen, hellen Bart. Er ist etwa 45 Jahre alt, schlank und ihm fehlt ein Zahn im vorderen Oberkiefer.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen zu melden./bw

