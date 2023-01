Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Selfkant-Tüddern - Einbruch in Wohnhaus Zwischen dem 12.01.2023, 17.00 Uhr und dem 14.01.2023, 10.00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Wohnhaus an der Straße "Am Rathaus" ein. Zur Tatzeit war das Wohnhaus unbewohnt und es liegen noch keine Angaben zum Diebesgut vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatobjekt. Hückelhoven - ...

mehr