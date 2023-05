PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hochwertige Fahrräder aus Fahrradgeschäft gestohlen +++ Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Heckscheibe von geparktem Pkw beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertige Fahrräder aus Fahrradgeschäft gestohlen, Taunusstein, Wehen, Platter Straße, 09.05.2023, 01.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in der Platter Straße in Taunusstein-Wehen in ein Fahrradgeschäft eingebrochen und haben drei hochwertige Zweiräder entwendet. Gegen 01.55 Uhr näherten sich drei Personen dem Fahrradladen. Sie schlugen eine Scheibe des Geschäfts ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten die Einbrecher drei Sporträder im Gesamtwert von rund 20.000 Euro und ergriffen mit der Beute die Flucht. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um drei männliche Täter gehandelt haben. Einer war komplett schwarz gekleidet und ein weiterer trug eine olivgrüne Jacke, eine schwarze Sturmhaube, eine gräuliche Hose sowie helle Turnschuhe. Der dritte Täter war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Taunusstein, Bleidenstadt, Stephanstraße, 08.05.2023, 14.55 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag wurde ein Einfamilienhaus in der Stephanstraße in Taunusstein-Bleidenstadt von zwei Einbrechern heimgesucht. Das Duo verschaffte sich durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zu dem Haus und durchwühlte die Räumlichkeiten bei der Suche nach Diebesgut. Durch Nachbarn wurden die mutmaßlichen Täter dann gegen 15.55 Uhr beim Verlassen des Wohnhauses beobachtet. Sie beschrieben einen der Männer als 25-35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, mit dunklen kurzen Haaren und einem kurzen schwarzen Vollbart. Der Zweite soll etwa gleichalt sowie gleichgroß gewesen sein und eine schwarze Baseballkappe, ein schwarzes Sweatshirt sowie eine dunkle Hose getragen haben. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Heckscheibe von geparktem Pkw beschädigt, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Zangerstraße, 06.05.2023, 13.00 Uhr bis 08.05.2023, 17.05 Uhr,

(pl)In der Zangerstraße in Hallgarten wurde zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag die Heckscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen grauen Mercedes zuletzt am Samstag gegen 13.00 Uhr unbeschädigt gesehen und musste dann am Montag gegen 17.00 Uhr die zersprungene Heckscheibe feststellen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

