POL-PDKL: Unfall auf der Autobahn verursacht und geflüchtet....

Am Montagmittag, kam es auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken zu einem folgenschweren Fahrmanöver, welches zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten und erheblichen Sachschaden führte. Demnach wechselt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer plötzlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Ein 33-jähriger Mitsubishi-Fahrer musste deshalb ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das abrupte Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal in die Schutzplanken. Durch den Aufprall auf die Schutzplanke, wurde der Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt. Beim Überfahren umherfliegende Trümmerteile, wurde der PKW eines nachfolgenden Toyota-Fahrers ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtet im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können.

