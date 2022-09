Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Edewecht: Einbruchdiebstahl aus Lagerhalle - Zeugen gesucht!

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Edewechter Industriegebiet, südlich der Oldenburger Straße, zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Die unbekannte Täterschaft entwendete hierbei aus einer Lagerhalle eine noch unbestimmte Zahl von Fahrradteilen und -zubehör. Zur Tatausführung nutzte die Täterschaft hierbei ein zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeerntetes Maisfeld um nicht gesehen zu werden. Anwohner und Spaziergänger, die sich am letzten Wochenende (16. bis 19.09.2022) im Bereich der Vegesacker Straße, Heuersdamm, Bäkenweg und/oder Indsutriestraße aufgehalten haben werden gebeten, verdächtige Beobachtungen, wie zum Beispiel ein dort am Maisfeld abgestelltes Fahrzeug, der Polizei in Bad Zwischenahn mitzuteilen.

