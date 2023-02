Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 87 km/h über Limit

Kaiserslautern/A 6 (ots)

Bereits am Freitagmittag, 10.02.2023 um 13:30 Uhr fiel der Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz auf der A 6 ein Pkw BMW mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf. Zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern wurde das Fahrzeug mit 187 km/h gemessen, obwohl dort nur 100 km/h zulässig sind. Bei der Einfahrt in den Baustellenbereich am Dreieck Kaiserslautern überschritt der 24jährige Fahrer auch noch die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Eine weitere Messung ergab eine Geschwindigkeit von 132 km/h. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 2040,- EUR und ein Fahrverbot von 3 Monaten.|ZVD

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell