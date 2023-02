Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Alleinunfall in der Alsenz gelandet

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagabend wurde ein 53-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf der B 48 leicht verletzt. Der Mann befuhr die Bundestraße in Richtung Steingruben, kam kurz nach dem Ortsausgang Dielkirchen wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf gerader Stecke nach links von der Fahrbahn ab und fuhr mit der Fahrzeugfront in den Bachlauf der Alsenz. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren von Dielkirchen, Katzenbach, Bayerfeld-Steckweiler und Rockenhausen sowie die Polizei beteiligt. |pirok

