POL-RTK: E-Bike Akkus aus Tiefgarage entwendet +++ Pkw auf Supermarktparkplatz zerkratzt +++ Verkehrskontrolle im Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Bike Akkus aus Tiefgarage entwendet, Idstein, Heftricher Straße, Dienstag, 09.05.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 10.05.2023, 08:00 Uhr

(he)Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und gestern, 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Idstein aus einer Tiefgarage die Akkus von dort abgestellten E-Bikes. Im Tatzeitraum gelangten die oder der Täter auf unbekannte Art und Weise in eine in der Heftricher Straße gelegene Tiefgarage und machten sich anschließend an den dort abgestellten Rädern zu schaffen. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.400 Euro. Die Polizei in Idstein bittet unter der Rufnummer (06126) 9394-0 um Hinweise zu der Tat.

2. Pkw auf Supermarktparkplatz zerkratzt, Niedernhausen, Königshofen, Am Sägewerk, Dienstag, 09.05.2023, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(he) Am Dienstagabend wurde ein in Königshofen in der Straße "Am Sägewerk" abgestellter Pkw zerkratzt und dadurch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der blaue Mazda stand zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Als dessen Fahrerin zu ihrem Pkw zurückkam, war die Fahrerseite vom Heck bis zur Motorhaube zerkratzt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Idstein bittet unter der Rufnummer (06126) 9394-0 um Hinweise zu der Tat.

3. Verkehrskontrolle im Rheingau-Taunus-Kreis, B260, Wambach, Mittwoch, 10.05.2023, 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(he)Gestern führte der Zentrale Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Westhessen auf der B260 bei Wambach eine Verkehrskontrolle durch, bei der mehrere Gurt- und Handyverstöße festgestellt wurden. An der Kontrolle nahmen neben der Direktion Verkehrssicherheit auch Kräfte der Polizeidirektionen Rheinhau-Taunus sowie Hochtaunus teil. Einsatzkräfte der Wiesbadener Präsidialwache waren ebenfalls vor Ort. Insgesamt wurden zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr 32 Gurt- sowie 10 Handyverstöße festgestellt. An zwei Fahrzeugen war der Termin zur Hauptuntersuchung schon mehr als fünf Monate überschritten. Aufgrund einer technischen Veränderung war an einem Pkw die Betriebserlaubnis erloschen. Darüber hinaus wurden an 11 weiteren Fahrzeugen Mängel festgestellt, welche die Fahrzeughalter nun kurzfristig beheben und einen Nachweis darüber bei der Polizei erbringen müssen.

