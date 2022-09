Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 22.09.2022 gegen 15:50 Uhr befuhr der Fahrer eines Krad Suzuki die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Ettersburger Straße. Aufgrund der Lichtsignalanlage an der Fuldaer Straße musste er hinter mehreren Fahr- zeugen warten. Im Gegenverkehr befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus. Dieser bog in die Schopenhauerstraße ein. Zeitgleich schaltete die Ampel für die wartenden Fahrzeuge auf grünes Signallicht um. Der Motorradfahrer überholte die vor ihm stehenden Fahrzeuge, sah den Bus zu spät, kollidierte seitlich mit diesem und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, konnte nach ambulanter Behandlung im Klinikum wieder entlassen werden. Am Bus und am Krad entstand Sachschaden.

