Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kleingartenanlage

Apolda (ots)

In der Nacht vom 21.09.2022 zum 22.09.2022 verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte unerlaubt Zutritt zu einer Laube in der Kleingartenanlage "Kleine Aue" in Apolda. Dort brachen sie sowohl die Tür zur Gartenlaube als auch die Tür zum Geräteschuppen gewaltsam auf. Glücklicherweise entwendeten sie aber nichts. An den Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 320 Euro. Derzeitig gibt es noch keine Hinweise auf die Einbrecher. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

