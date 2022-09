Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf frischer Tat wurde am Mittwoch eine 25-Jährige in Eisenberg beim Diebstahl erwischt. Die junge Frau betrat in den Morgenstunden eine Drogeriefiliale und entnahm eine Packung mit künstlichen Fingernägeln aus einem Regal und steckte diese in ihre Tasche. Eine Mitarbeiterin konnte das Treiben allerdings beobachten und sprach die Frau an, nachdem sie den Kassenbereich passieren wollte, ohne jeglichen Bezahlwillen vorzuweisen. Zwar immer noch mit Naturnägeln, aber dafür mit einer Anzeige in der Hand, wurde die 25-Jahre alte Frau aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

