Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Apolda (ots)

Am 22.09.2022, gegen 16:25 Uhr kam es an der Kreuzung Adolf-Aber-Straße / Promenadenstraße in Apolda zu einem Auffahrunfall. Eine 25jährige Dacia-Fahrerin musste verkehrsbedingt an einer abschüssigen Stelle anhalten. Eine hinter ihr fahrende 67jährige Daewoo-Fahrerin hielt zunächst ebenfalls an, rollte dann aber versehentlich wieder los und fuhr der 25jährigen auf. Beide Fahrzeuge zogen sich nur leichte Lackschäden zu. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell