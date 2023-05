PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

+++Verkehrsunfallflucht

Idstein, Wiesbadener Straße, Parkplatz Hit-Einkaufsmarkt, Samstag, 13.05.2023, 10:00 Uhr - 10:30 Uhr.

Am Samstagmorgen wurde auf dem Parkplatz des Hit-Marktes ein geparkter PKW Opel am Heck beschädigt. Aufgrund der Spuren wurde der Schaden vermutlich durch einen Einkaufswagen verursacht. Ein Verursacher ist nicht bekannt. Der Sachschaden am beschädigten PKW beträgt ca. 1000.- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126 - 9394-0 entgegen.

+++Unfall unter Alkoholeinfluss

65366 Geisenheim, Bundesstraße 42, Samstag, 13.05.2023, 01:02 Uhr

Ein 37-jähriger Fahrer aus Taunusstein befuhr mit seinem PKW VW Golf, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die B42 in Richtung Wiesbaden. In Höhe des Jugendzentrums Geisenheim kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit den Schutzplanken. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde deutlicher Alkoholgeruch bei ihm festgestellt. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Der PKW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am PKW Golf liegt bei ca. 3000.- Euro.

+++Fahrt unter Drogeneinfluß / Mitführen von Haschisch

Taunusstein, Platter Straße, Samstag, 13.05.2023, 02:01 Uhr

Der 18-jährige Fahrer aus Taunusstein befuhr am frühen Samstagmorgen mit seinem PKW Skoda, die Platter Straße obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Durch die Polizeibeamten konnte bei der Durchsuchung des PKW zudem ein Tütchen mit einer geringen Menge Haschisch aufgefunden werden. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

gef. Birkenhäger, PHK

