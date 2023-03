Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Suche nach Hundebesitzer

Bild-Infos

Download

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Montag, den 27.02.2023 wurde gegen 03:00 Uhr ein freilaufender Hund auf der Straße zwischen Neuhaus am Rennweg und Deesbach gefunden. Die Polizei sucht nun den Besitzer des Tieres. Der Hund befindet sich aktuell in der Obhut des Tierheimat Thüringen e.V. Personen, welche Angaben bezüglich des Besitzers des Hundes machen können, werden gebeten, sich entweder bei der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 oder bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell