Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike aus Keller gestohlen

Bad Blankenburg (ots)

In der Zeit vom 26.02.2023 bis zum 28.02.2023 wurde in Bad Blankenburg in der Bahnhofstraße in einem Keller eines Wohnhauses eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in den Kellerbereich ein und stahlen sowohl 4 Kompletträder (Opel-Felgen) als auch ein blaues E-Bike der Marke Giant. Das Diebesgut wird insgesamt auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

