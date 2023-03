Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit einer verletzten Person

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 06:50 Uhr kam es auf der Europakreuzung(Wurzbacher Straße/Straße der Jugend) in Bad Lobenstein zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 18-jähriger Fahrer missachtete seine Wartepflicht gegenüber einer 48-jährigen Fahrerin und es kam zur Kollision. An beiden Autos entstand Sachschaden. Das Fahrzeug des 18-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Kreuzung war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme teilweise blockiert. Die 48-Jährige wurde durch einen Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

