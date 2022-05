POL-ANK: Korrektur Ergebnisse der Fahren.Ankommen.LEBEN!-Kontrollen mit Schwerpunkt "Handy und Rückhalteeinrichtungen"

Greifswald (ots) - Bereits am Nachmittag des 13.04.2022 entdeckten Forstarbeiter in einem Waldstück in der Nähe von Diedrichshagen und Hanshagen (bei Greifswald) einen Leichnam. Die Identität der Person konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, weshalb weitere Ermittlungen und Untersuchungen durch die Kriminalpolizei folgten. Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass es sich bei der leblosen Person um die seit mehreren ...

mehr