PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gewaltpräventionsseminar für queere Menschen

Ein Dokument

Bad Schwalbach (ots)

(fm) Der 17.05. ist jährlich der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans*phobie (IDAHOBIT). Das nimmt das Polizeipräsidium Westhessen zum Anlass, um auf eine besondere Präventionsveranstaltung für queere Menschen hinzuweisen: Gewalt - Sehen - Helfen - Queer. Bei dem Gewalt-Sehen-Helfen-Seminar handelt sich um eine Gewaltpräventionsinitiative des Hessischen Innenministeriums, welche einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz hat und das Ziel der Stärkung der Zivilcourage. Die Grundannahme hierbei ist, dass Menschen - auch in gewaltträchtigen und potentiell für sie gefährlichen Situationen helfen wollen und helfen können. Es verfolgt hier einen konsequent gewaltfreien, deeskalierenden, opferzentrierten sowie gemeinwesenorientierten Ansatz. Ein solches Seminar findet kostenfrei im Rahmen des "Queeren Sommers Wiesbaden" statt und richtet sich speziell an die LSBT*IQ-Community aus den Landkreisen Hochtaunus, Limburg-Weilburg, Main-Taunus, Rheingau-Taunus und die Landeshauptstadt Wiesbaden. Als Veranstaltungsort wurde mit dem Queeren Zentrum Wiesbaden extra ein Safe Place (geschützter Raum) gewählt. An dem Abend wird das Seminar außerdem durch ein queeres Coachingteam angeleitet: Christa Kaletsch (Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V.) und Florian Meerheim (LSBT*IQ-Ansprechperson des Polizeipräsidiums Westhessen). Wann? 23.05.2023, 17:00-21:00 Uhr! Wo? Queeres Zentrum Wiesbaden! Anmelden? Bis 19.05.2023 per Mail (Name - gerne mit Personalpronomen & Telefonnummer) an: rainbow.ppwh@polizei.hessen.de

Das Polizeipräsidium Westhessen verfügt seit 2010 über eine eigene nebenamtliche LSBT*IQ-Ansprechperson. Die Zielsetzung ist, allen Menschen mit unterschiedlichen geschlechtlichen oder sexuellen Identitäten in polizeilichen Zusammenhängen zur Seite zu stehen. Neben einer internen Aufgabenstellung soll die Ansprechperson als Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei dienen, beispielsweise in den Bereichen: Netzwerkarbeit, Anzeigenaufnahme, Opferschutz. Seit 2010 übt Polizeihauptkommissar Florian Meerheim diese Aufgabe im Polizeipräsidium Westhessen aus. Er ist per Mail rainbow.ppwh@polizei.hessen.de Oder telefonisch (zu Bürozeiten) 06192 - 20 79 230 erreichbar.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell