Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Burhave

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 24. März 2023, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Butjadingen mit seinem Pkw VW die Strandallee in Burhave in Richtung Butjadinger Straße. Kurz vor der Kreuzung zur Hermann-Allmers-Straße stieß der 40-Jährige mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford zusammen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Pkw-Fahrer stark alkoholisiert war, weshalb dem 40-Jährigen durch einen Arzt Blut entnommen wurde.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell