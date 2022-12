Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Bottrop (ots)

(Li) Am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:15 Uhr, wurde der Feuerwehr Bottrop über Notruf 112 ein Wohnungsbrand in der Straße "Förenkamp" gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem zerstörten Fenster der Brandwohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. 3 Personen, die sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung in der Brandwohnung aufhielten, hatten sich vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig ins Freie retten können. Installierte Rauchmelder in der betroffenen Wohneinheit warnten die Bewohner frühzeitig, so dass schlimmeres verhindert werden konnte. Durch die effektive Brandbekämpfung von zwei Trupps konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohneinheiten verhindert werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Bewohner der betroffenen Wohnung Brandgase eingeatmet hatten, wurden diese vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Bottroper Krankenhaus transportiert. Aufgrund der massiven Brandeinwirkung ist die Wohnung bis auf Weiteres nicht nutzbar. Die Brandursache ist noch nicht ermittelt. Eingesetzt waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Boy. Um 4:30 Uhr waren alle Einheiten der Feuerwehr wieder an ihren Standorten.

