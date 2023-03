Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 23. März 2023, gegen 07:30 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass die Küche eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Schullenkamp" in Wildeshausen brenne. Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten nach Entdeckung des Brandes selbstständig und unverletzt das Haus verlassen.

Das Feuer konnte durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen vollständig gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Wohnhaus vorerst nicht mehr bewohnbar.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie zur Höhe des Gesamtschadens dauern an.

