POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 für die Stadt Delmenhorst und den Landkreis Oldenburg

Delmenhorst (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Donnerstag, 23. März 2023, gegen 07:30 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Schullenkamp in Wildeshausen zu einem Brand. Im Bereich des Gebäudeinneren entstand Sachschaden, so dass das Wohnhaus aktuell nicht weiter bewohnt werden kann. Die Bewohner konnten das Wohnhaus eigenständig verlassen. ...

