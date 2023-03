Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Mittwoch, 22. März 2023, gegen 06:25 Uhr, am Lenkrad eingeschlafen und in Lemwerder von der Fahrbahn abgekommen. Er hatte Glück und blieb unverletzt.

Der 20-jährige Mann aus Lemwerder befuhr mit dem Kleintransporter die Hauptstraße in Richtung B212. In der Linkskurve in Höhe der Einmündung zur Deichshauser Straße kam er mit seinem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten und brachte sein Fahrzeug erst im Breitenweg zum Stehen. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen Schäden betrugen etwa 6.500 Euro.

Gegenüber Zeugen und den eingesetzten Beamten der Polizei gab der 20-Jährige an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

