POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall auf glatter Fahrbahn (13.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 6 Uhr ist es auf der Straße "Nordring" auf glatter Fahrbahn zu zwei Unfällen gekommen. Ein in Richtung Villingen fahrender 18-Jähriger kam mit einem Aprilia Motorrad beim Abbremsen vor einem Kreisverkehr zu Fall. Ein dahinterfahrender 54-jähriger mit einem Skoda Fabia konnte noch rechtzeitig bremsen, drehte sich mit seinem Auto jedoch auf der glatten Straße um 180 Grad und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Ein hinter ihm fahrender 30-Jähriger, ebenfalls mit einem Skoda Fabia unterwegs, rutschte auf den stehenden 54-Jährigen. Alle Beteiligten blieben unverletzt, am Motorrad entstand nur geringer Schaden. Den Sachschaden an den beiden Skoda schätzte die Polizei auf insgesamt rund 12.000 Euro.

