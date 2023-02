POL-KN: (VS-Villingen) Jugendlicher ohne Führerschein auf "frisiertem" Zweirad unterwegs (12.02.2023)

Singen (ots) - In der Nacht auf Sonntag ist es in der Thurgauer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Gegen 03:30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein Mann auf einen am Boden liegenden Mann einschlage und trete und mehrere Männer danebenstehen und zuschauen. Bei Eintreffen der Polizei befindet sich lediglich der 36-jährige Geschädigte ...

mehr