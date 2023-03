Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Personen

Delmenhorst (ots)

Im Stadtgebiet von Delmenhorst ist es am Dienstag, 21. März 2023, gegen 20:00 Uhr, an der Ecke Grüne Straße/Nelkenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Zwei Jugendliche wurden dabei leicht verletzt.

Zunächst begaben sich vier jugendliche Personen zu einem an der Straßenecke aufgestellten Snackautomaten. Sie wirkten gewaltsam auf den Automaten ein und konnten so einige Süßigkeiten und E-Zigaretten entwenden. In der Nähe hielten sich zwei Betreiber des Automaten auf, die das Geschehen beobachteten und die vier Personen zur Rede stellen wollten. Diese ergriffen die Flucht.

Zwei der Jugendlichen wurden von den Betreibern eingeholt. Zwischen ihnen entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, durch die beide Jugendliche leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen musste verständigt werden.

Gegen die beiden 15-jährigen Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die beiden Betreiber im Alter von 18 und 44 Jahren müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zu den zwei flüchtigen und bislang noch unbekannten Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell