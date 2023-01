Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisster 53-Jähriger wohlbehalten zurückgekehrt - Monheim am Rhein - 2301107

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am Freitag (27. Januar 2023) berichtete, hatte die Polizei mit einem Großaufgebot an Kräften nach einem seit Donnerstag (26. Januar 2023) aus einem Seniorenwohnheim in Monheim am Rhein abgängigen 53 Jahre alten Mann gesucht.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei ihre Suchmaßnahmen nach dem 53-Jähigen am Sonntagvormittag (29. Januar 2023) erfolgreich abschließen. Gegen 11:20 Uhr hatte sich das Seniorenheim an die Polizei gewandt, um mitzuteilen, dass der Vermisste selbstständig und wohlbehalten zurückgekehrt war.

Wo sich der 53-Jährige, der auf eine tägliche Medikamenteneinnahme angewiesen sein soll, aufgehalten hatte, ist unklar. Bei seiner Rückkehr ging es dem Mann gut, er war weder unterkühlt noch verletzt.

Die Polizei hat die Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten veranlasst und bittet die Medien, das zuvor zur Fahndung veröffentlichte Foto nicht weiter zur Berichterstattung zu nutzen.

Zudem bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach dem Vermissten beteiligt hatten.

