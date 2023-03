Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Grundschule im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind in eine Grundschule in der Lilienstraße in Delmenhorst eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht.

In der Zeit von Dienstag, 21. März 2023, 21:30 Uhr, bis Mittwoch, 22. März 2023, 07:00 Uhr, verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude und durchsuchten insbesondere den Verwaltungstrakt nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, steht noch nicht fest.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell