POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Winterburg (ots) - In den frühen Morgenstunden gegen 04:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Radfahrer aus Ippenschied die Landesstraße 108 in Richtung Bockenau. Etwa in der Mitte zwischen Winterbach und Winterburg wurde er vor einer Linkskurve von einem Auto überholt und am Fuß touchiert. Hierdurch geriet der Radfahrer ins Straucheln, stürzte über eine Leitplanke und ...

mehr