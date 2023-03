POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Wohnhauses in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Mittwoch, 22. März 2023, gegen 06:25 Uhr, am Lenkrad eingeschlafen und in Lemwerder von der Fahrbahn abgekommen. Er hatte Glück und blieb unverletzt. Der 20-jährige Mann aus Lemwerder befuhr mit dem Kleintransporter die Hauptstraße in Richtung B212. In der Linkskurve in Höhe der Einmündung zur Deichshauser Straße kam er mit seinem Transporter nach rechts ...

mehr