POL-SN: Verkehrsunfall mit Sachschaden: Mutmaßlicher Fahrer unter Alkoholeinfluss

Schwerin (ots) - Mit der Veröffentlichung eines Täterfotos erhofft sich die Polizei Hinweise zu einem Diebstahl von Bargeld in Höhe von 1.000EUR. Der Vorfall hat sich bereits am 18. März 2022 vormittags am Geldinstitut am Dreescher Markt ereignet. Es kam zu Komplikationen bei der Geldabholung einer 87-jährigen Geschädigten. Nach Auswertung von Videoaufzeichnungen habe die auf dem Foto abgebildete unbekannte Seniorin ...

mehr