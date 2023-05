PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendlichen geschlagen +++ Mann entblößt sich +++ Brand auf Gelände von Vereinsheim gelegt +++ E-Bike aus Kellerabteil entwendet +++ Automat aufgebrochen

1. Jugendlichen geschlagen,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Fußgängerbrücke, Dienstag, 16.05.2023, 19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde ein Jugendlicher in Taunusstein-Bleidenstadt von einem älteren Jugendlichen geschlagen und bedroht. Gegen 19:00 Uhr hielt sich der Taunussteiner mit einigen Begleitern an einer Fußgängerbrücke hinter der Anschrift Aarstraße 94 auf. Seinen Schilderungen zufolge, sei dort eine vierköpfige Gruppe von Jugendlichen auf ihn zugekommen, von denen ihn einer angesprochen und grundlos ins Gesicht geschlagen habe. Der Unbekannte soll darüber hinaus Drohungen ausgesprochen haben. In diesem Moment sei ein zufällig vorbeilaufender Erwachsener dazwischen gegangen und habe die Parteien trennen können. Daraufhin soll die Gruppe rund um den Schläger in Richtung der Aarstraße geflüchtet sein. Der Polizei konnte die Gruppe nicht mehr antreffen.

Der etwa 16-18 Jahre alte Aggressor soll circa 170 cm groß und mit einer dunklen Steppjacke, einer grauen Nike Jogginghose, einer grauen Umhängetasche, weißen Schuhen und einer bunten Kappe bekleidet gewesen sein. Einer seiner Begleiter sei 13-14 Jahre alt, dünn, schwarzhaarig gewesen und habe ein rundes Gesicht gehabt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Mann entblößt sich,

Eltville-Erbach, Bachhöller Weg, Dienstag, 16.05.2023, 20:00 Uhr

(fh)Im Eltviller Ortsteil Erbach hat sich am Dienstagabend ein bislang unbekannter Mann in der Öffentlichkeit entblößt. Gegen 20:30 Uhr meldete sich eine Frau aus Frankfurt bei der Polizei, da ihre Tochter auf dem Spielplatz im Bachhöller Weg einen sich entblößenden Mann gesehen hatte. Den Angaben der Mutter zufolge, habe sich diese gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Tochter und einem weiteren Familienmitglied auf dem besagten Spielplatz aufgehalten. Plötzlich sei ihre Tochter auf sie zu gerannt gekommen und habe geschildert, dass sie soeben, einige Meter entfernt, einen Mann mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil gesehen habe. Dieser sei daraufhin weggerannt. Als die Mutter und ihr Begleiter in der Umgebung nach dem Mann suchten, konnten sie diesen nicht mehr antreffen. Auch die Polizei aus Eltville fahndete nach dem Mann, konnte diesen jedoch weder in Eltville-Erbach, noch auf verschiedenen Spielplätzen in Hattenheim und Eltville auffinden.

Der unbekannte Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er soll sehr kurze, helle Haare gehabt und eine Lederjacke sowie Jeans getragen haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Brand auf Gelände von Vereinsheim gelegt, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Aarmühlweg, Mittwoch, 17.05.2023, 04:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch setzten Unbekannte in Taunusstein-Wehen ein Motorrad und ein Müllbehältnis in Brand und verursachten dabei Sachschaden. Gegen 04:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Grundstück in der Aarstraße gerufen, da es dort in der Nähe eines Wohngebäudes brennen würde. Vor Ort stellten die Polizeibeamten bei dem am Aarmühlweg gelegenen Wohnhaus, in dem auch ein Vereinsheim ansässig ist, zwei Brände fest. Neben einer Mülltonne, brannte ein unter einem Carport stehendes Motorrad. Sofort begann die Streife mit Löscharbeiten, welche von der in der Zwischenzeit eingetroffenen Feuerwehr erfolgreich fortgeführt werden konnten. Derweil hatten alle Bewohner des Hauses unverletzt das Gebäude verlassen. Neben dem Motorrad und der Mülltonne wurde auch der Carport beschädigt. Nachdem die Feuerwehr das Haus gelüftet hatte, konnten alle Bewohner ihre Wohnungen wieder betreten.

Kurz vor dem Brand soll ein Zeuge mehrere dunkelgekleidete Personen auf dem besagten Gelände wahrgenommen haben, welche mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung und nimmt Hinweise, insbesondere zu den verdächtigen Personen, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. E-Bike aus Kellerabteil entwendet,

Idstein, Saarbrücker Platz, festgestellt: Dienstag, 16.05.2023, 08:00 Uhr

(fh)Aus dem Keller eines Idsteiner Mehrfamilienhauses wurde in den vergangenen Tagen ein E-Bike gestohlen. In einem unbeobachteten Moment betraten der oder die Täter das Mehrfamilienhaus am Saarbrücker Platz, suchten anschließend den Keller auf und entwendeten aus einem Abteil ein grünes E-Mountainbike der Marke "Focus" im Wert von knapp 3.000 Euro. Auch die Flucht mit dem Zweirad gelang den Unbekannten unbemerkt. Am Dienstagmorgen wurde der Diebstahl vom Besitzer des Kellers festgestellt und bei der Polizei angezeigt.

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Automat aufgebrochen,

Hohenstein, Strinz Margarethä, Am Hirtenpfad, Mittwoch, 17.05.2023, 02:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen Automaten in Strinz Margarethä aufgebrochen. Der in der Straße "Am Hirtenpfad" aufgestellte Automat wurde dabei von den Tätern aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

