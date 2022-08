Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Schmorbrand - Sachbeschädigungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Parkrempler

Beim Einparken seines VW Passat beschädigte ein 31-Jähriger am Montagabend gegen 21.45 Uhr einen in der Taunusstraße abgestellten VW Touran, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand.

Aalen: Dachrinne beschädigt

Auf rund 1300 wird der Sachschaden geschätzt, den ein 36-Jähriger am Montagabend kurz vor 20 Uhr verursachte, als er mit seinem Ford Transit auf dem Aalener Aalbäumle die Dachrinne der dortigen Gaststätte beschädigte.

Aalen-Wasseralfingen: Schmorbrand konnte rasch gelöscht werden

Kein nennenswerter Sachschaden entstand beim Brand auf einer Obstwiese in der Schlosserstraße am Montagnachmittag. Gegen 14.45 Uhr war es dort zum Schmorbrand einer Fläche von ca. 60 bis 80 qm gekommen. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit ca. 10 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, rasch gelöscht werden. Es liegen keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug übersehen

Kurz vor 11 Uhr am Montagvormittag parkte eine 40-Jährige ihren Skoda auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Eugenstraße rückwärts aus. Hierbei übersah sie den hinter ihrem Fahrzeug stehenden Opel eines 81-Jährigen. Obwohl der 81-Jährige durch Hupen auf sich aufmerksam machte, bemerkte die 40-Jährige den Pkw nicht und streifte diesen mit ihrem Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigungen

Ein 21-Jähriger steht im Verdacht, am frühen Montagmorgen im Mühlgraben mehrere Tische und Bilder beschädigt zu haben. Eine Zeugin hatte die Polizei gegen 4 Uhr über den Sachverhalt informiert. Der mutmaßliche Täter hatte wohl zudem ein Messer dabei, welches er später fallen ließ. Das Messer wurde von einer Zeugin aufgefunden und der Polizei übergeben. Entsprechende Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Polizeirevier Ellwangen aufgenommen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagabend zwischen 19.15 Uhr und 20 Uhr einen Opel Astra, der in diesem Zeitraum auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Radfahrer bei Sturz verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Montagabend zu. Gegen 17.40 Uhr befuhr der Jugendliche den Gehweg der Haller Straße von Schrezheim kommend. Auf der Westtangente schaute er - während der Fahrt - nach links in Richtung Schießwasen, weshalb er ein provisorisch an einer Umleitung aufgestelltes Verkehrsschild übersah. Der 15-Jährige prallte gegen das Verkehrszeichen und stürze auf die Fahrbahn. Nach der ambulanten Behandlung konnte der Jugendliche das Krankenhaus, in welches er verbracht worden war, wieder verlassen.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Von einer Baustelle kommend, fuhr ein 37-Jähiger am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr mit seinem Lkw auf die Daimlerstraße ein. Hierbei übersah er den Lkw eines 54-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz

Ein technischer Defekt löste am Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr im Lager einer Firma in der Güglingstraße den Brand einer Maschine aus. Das kleinere Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 28 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, rasch gelöscht. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Schwäbisch Gmünd: 23.000 Euro Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagabend ein Sachschaden von rund 23.000 Euro entstand. Gegen 20 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Audi die Mutlanger Straße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. In einer Rechtskurve kam er zu weit nach links, wodurch sein Fahrzeug gegen den Anhänger eines Fahrschulautos prallte, welches in Richtung Mutlangen unterwegs war. Aufgrund des Zusammenstoßes streifte der Anhänger im weiteren Verlauf einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Nach der Kollision waren das Fahrzeug des Unfallverursachers und der Anhänger nicht mehr fahrbereit. Hierdurch kam es zu einem starken Rückstau auf beiden Fahrbahnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell