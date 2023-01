Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Heckenbrand

Am Sonntag, den 01. Januar 2023, um 19:20 Uhr, geriet durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern eine Hecke an der Straße Achternort in Brand. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Essen gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300EUR.

Cloppenburg - Brand eines Müllcontainers Am Sonntag, den 01. Januar 2023, gegen 19:50 Uhr, geriet aus ungeklärter Ursache ein Müllcontainer einer Schule in der Königsseestraße in Brand. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, den 31. Dezember 2022, 18:30 Uhr, und Sonntag, den 01. Januar 2023, 09:00 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte Person das auf einer Stellfläche eines Mehrparteienhauses in der Dechant-Brust-Straße abgestellte Auto eines 28-jähirgen Mannes aus Neetze beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 01. Jaunar 2023, den 31. Dezember 2022, zwischen 00:00 Uhr und 11:45 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte Person das auf einem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in Straße Sternbusch abgestellte Auto eines 69-jähirgen Mannes aus Friesoythe beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbegen - Verkehrsunfallflucht

Am Sontag, den 01. Januar 2023, um 21:59 Uhr, kam es in der Straße Platerei zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kommt mit seinem PKW in Höhe des Kreuzungsbereiches Platerei/Hömken Hoff von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer entfernt sich daraufhin von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

