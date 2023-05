PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet +++ Lebensmittelautomat von Dieben aufgebrochen +++ Sieben weitere Fahrzeuge zerkratzt +++ Unfälle mit schwerverletzten Motorradfahrern +++ Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Bücherei und Weinstand von Unbekannten angegangen, Oestrich-Winkel, Mittelheim & Oestrich, Mittwoch, 17.05.2023, 13:00 Uhr bis Sonntag, 21.05.2023, 09:15 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche haben sich Einbrecher in Oestrich-Winkel sowohl eine Bücherei, als auch einen Weinstand ausgeguckt. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag brachen Unbekannte in den in der Rathausstraße in Mittelheim gelegenen Weinstand ein, indem sie die Verkaufsbude gewaltsam öffneten und anschließend Wechselgeld aus der Kasse stahlen. Nur einen Ort weiter verschafften sich Einbrecher zwischen Mittwoch und Sonntag Zutritt zu einer Bücherei in der Rheinstraße. Zuvor hatten sie unbemerkt ein Fenster aufgehebelt und so das Gebäude betreten. Entwendet wurde nach erster Eischätzung nichts.

Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. In Wäscherei eingebrochen,

Idstein, Limburger Straße, festgestellt: Montag, 22.05.2023, 05:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag ist ein Einbrecher mithilfe eines Steins in eine Wäscherei in Idstein eingebrochen. Den Spuren am Tatort zufolge hatte sich der Unbekannte in der Nacht einen Stein geschnappt und mit diesem die Schaufensterscheibe der Reinigung in der Limburger Straße eingeworfen. Durch das entstandene Loch betrat der Unbekannte den Betrieb und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld. Nach der Tat gelang dem Täter unerkannt die Flucht.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

3. Alarmanlage verschreckt Einbrecher,

Idstein-Wörsdorf, Hauptstraße, Samstag, 20.05.2023, 00:45 Uhr bis 01:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag hat in Idstein-Wörsdorf die Alarmanlage einer Firma für Garten- und Landmaschinen Einbrecher verschreckt. Zwischen 00:45 Uhr und 01:15 Uhr betraten Unbekannte das Firmengrundstück in der Hauptstraße und öffneten dort eine Gerätehalle. Von dieser aus verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer weiteren, angrenzenden Halle, in welcher sie eine Bürotür aufbrauchen. Als sie sich jedoch an der Tür zu schaffen machten, lösten sie eine Alarmanlage aus, woraufhin die Einbrecher kurzerhand und ohne an Beute gelangt zu sein die Flucht ergriffen. Bei der Tat verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von knapp 500 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Lebensmittelautomat von Dieben aufgebrochen, Hünstetten-Limbach, Hauptstraße, Freitag, 19.05.2023, 17:30 Uhr bis Samstag, 20.05.2023, 07:30 Uhr

(fh)Nachdem vergangene Woche bereits zwei in Hohenstein gelegene Automaten aufgebrochen worden waren, kam es am Wochenende nun zu einer ähnlichen Tat in Hünstetten-Limbach. Dort hatte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen eine unbekannte Person einen Lebensmittelautomaten am Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Der Sachschaden und der Wert des gestohlenen Bargelds summieren sich auf knapp 2.700 Euro.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9494-0.

5. Sieben weitere Fahrzeuge zerkratzt,

Oestrich-Winkel, Donnerstag, 18.05.2023 bis Sonntag, 21.05.2023,

(fh)In den vergangenen Tagen wurden in Oestrich-Winkel erneut geparkte Fahrzeuge zerkratzt, diesmal zählte die Polizei sieben an der Zahl. Die Fahrzeuge standen zwischen Donnerstag und Sonntag in der Mainzer Straße, der Rheingaustraße und der Straße "Am Pfaffenberg", als sie allesamt von einer unbekannten Person zerkratzt wurden. Am Pfaffenberg wurden gleich fünf Fahrzeuge, darunter zwei Mercedes, ein Audi, ein Volkswagen und ein Skoda, beschädigt. Die Schäden summieren sich auf knapp 8.000 Euro

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

6. Motorradfahrer kollidiert mit Straßenschild und verletzt sich schwer, Geisenheim-Stephanshausen, L 3272, Sonntag, 21.05.2023, 11:10 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag ist ein Motorradfahrer kurz vor Stephanshausen schwer gestürzt und mit dem dortigen Ortsschild zusammengestoßen. Der 55 Jahre alte Idsteiner war mit seiner Maschine der Marke "BMW" gegen 11:10 Uhr auf der L 3272 von Johannisberg nach Stephanshausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer unmittelbar vor dem Stephanshausener Ortseingang zu Fall und prallte gegen die Ortstafel. Dabei verletzte sich der Idsteiner schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4.500 Euro. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

7. Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall, Heidenrod-Geroldstein, L 3033 (Wisperstraße) Freitag, 19.05.2023, 16:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag kam es auf der Wisperstraße nahe Geroldstein zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, bei dem auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen musste. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 51 Jahre alter Motorradfahrer aus Merenberg die Wisperstraße von Bad Schwalbach nach Geroldstein. Hierbei kam ihm ein ebenfalls auf einem Motorrad fahrender 62-Jähriger aus Bonn entgegen. In der letzten Kurve vor dem Ortseingang Geroldstein stießen die beiden Männer frontal zusammen und kamen jeweils zu Fall. Der Mann aus Merenberg musste mit einem Rettungshubschrauber, der Fahrer aus Bonn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im dortigen Bereich komplett gesperrt. Zwei Mitfahrer, die sich während des Unfalls auch auf den jeweiligen Motorrädern befunden hatten, wurden nicht verletzt. Die Motorräder der Marken "Triumph" und "Yamaha" waren nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache, insbesondere der Frage, welcher Motorradfahrer in die Gegenfahrbahn kam, aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

8. Zeugensuche nach Unfallflucht,

Schlangenbad-Niedergladbach, Am Rain, Sonntag, 21.05.2023, 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag kam es im Schlangenbader Ortsteil Niedergladbach zu einer Verkehrsunfallflucht, die Polizei such nun Zeuginnen und Zeugen. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand der Straße "Am Rain" geparkten grauen Skoda Octavia. Dieser wurde am Heck beschädigt. Ohne dem rund 1.500 Euro teuren Schaden Beachtung zu schenken, fuhr die verantwortliche Person einfach davon.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

