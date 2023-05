PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger erbeuten nach Schockanruf Goldbarren +++ Einbruch in Gaststätte +++ Geparkter BMW beschädigt +++ Fahrraddiebe treiben ihr Unwesen - Polizei informiert und gibt Tipps

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger erbeuten Goldbarren nach Schockanruf, Schlangenbad-Georgenborn, Dienstag, 23.05.2023, 13:50 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)Am Dienstag hat ein als Freund getarnter Betrüger einer Dame aus Georgenborn eine dreiste Lügengeschichte aufgetischt und sie letztlich um mehrere Goldbarren betrogen. "Hallo ich bin es, mir geht es so schlecht, ich bin furchtbar krank und benötige teure Medikamente aus dem Ausland. Bitte hilf mir!" So oder so ähnlich stieg ein Betrüger am Dienstagmittag in ein Telefonat mit einer Frau aus Schlangenbad ein. Die gutgläubige Seniorin meinte den Mann am Telefon als einen Bekannten wiedererkannt zu haben. Als die Seniorin ihn namentlich ansprach, sprang der Täter natürlich sofort hierauf an, übernahm den von ihr genannten Vornamen und stieg so noch tiefer in seine Lügengeschichte ein. Angeblich sei er schwer an Covid erkrankt und benötige ein neues, unsagbar teures amerikanisches Medikament. Die Anschaffung dieses Mittels sei jedoch für ihn unbezahlbar, weswegen er nun die Hilfe seiner Bekannten benötige. Die Seniorin sagte, im festen Glauben etwas Gutes zu tun, ihre Hilfe zu, fuhr zu ihrer Bank, öffnete ihr Bankschließfach und begab sich anschließend mit einigen Goldbarren im Gepäck wieder nach Hause. Dort übergab sie vor ihrem Wohnhaus die soeben abgeholten Barren an einen männlichen Abholer. Von ihrem angeblichen Bekannten hörte sie daraufhin nie wieder. Am Mittwoch meldete sich die Betrogene dann bei der Polizei um die Sache zur Anzeige zu bringen. Bei dem Abholer soll es sich um einen 165 cm großen und etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann mit dicklicher Statur gehandelt haben. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen und eine rote Kappe, eine blaue Jacke und eine dunkle Jogginghose getragen.

Hinweise zu dem beschriebenen Abholer werden von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Solche "Schockanrufe" führen leider immer wieder zum Erfolg. Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden, egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei! Nutzen Sie hierzu die 110 oder die Telefonnummer Ihrer zuständigen Polizeistation

2. Einbruch in Gaststätte,

Idstein, Rodergasse, Mittwoch, 24.05.2023, 03:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(fh)In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages gelang es Einbrechern in eine Idsteiner Gaststätte einzusteigen und mehrere Gegenstände zu stehlen. Im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 10:00 Uhr hatten sich der oder die Täter zu dem Lokal in der Altstadt begeben und die Eingangstür aufgehebelt. Über diese Einstiegsstelle betraten sie die Räumlichkeiten der in der Rodergasse gelegenen Gaststätte und entwendeten letztlich eine Musikbox und drei Mobiltelefone im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Nach der Tat verließen die Einbrecher den Tatort durch die beschädigte Eingangstür und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

3. Geparkter BMW beschädigt,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Weinheimer Straße, Dienstag, 23.05.2023, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 24.05.2023, 06:30 Uhr

(fh)Ein in Mittelheim abgestellter Firmenwagen ist zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen von einem Unbekannten zerkratzt worden. Gegen 20:30 Uhr hatte der Nutzer eines schwarzen BMW i3 seinen Pkw unbeschädigt in der Weinheimer Straße abgestellt. Als er am Mittwochmorgen in sein Fahrzeug einsteigen und losfahren wollte, musste er einen frischen Kratzer an der Fahrertür feststellen. Diesen hatte der unbekannte Täter in den Stunden zuvor mit einem unbekannten Gegenstand verursacht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

4. Fahrraddiebe treiben ihr Unwesen - Polizei informiert und gibt Tipps, Rheingau-Taunus-Kreis, Vergangene Wochen,

(fh)Wie zuletzt häufig veröffentlicht, kam es in den vergangenen Wochen im Rheingau-Taunus-Kreis immer wieder zu Diebstählen von Fahrrädern darunter auch einige hochwertige Elektrofahrräder. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzern einige nützliche Tipps an die Hand zu geben. Machen Sie Langfingern das Leben so schwer wie möglich!

Die Anzahl der registrierten Fahrraddiebstähle ist in den vergangenen Jahren zwar auf einem konstanten Niveau geblieben, dennoch haben die rasant ansteigenden Verkaufszahlen von E-Bikes einen Einfluss auf die immer weiter steigenden Schadenssummen. Der Fahrraddiebstahl wird häufig dadurch begünstigt, dass auch hochwertige Fahrräder oftmals nur durch unzureichende Sicherungsmaßnahmen, wie kostengünstige und einfach zu öffnende Schlösser, gesichert werden.

Um einen Fahrraddiebstahl zu erschweren, wird dringend geraten, nachfolgende Empfehlungen im eigenen Interesse zu berücksichtigen:

- Nutzen Sie ein VdS-zertifiziertes Schloss und schließen Sie das Fahrrad (Rahmen, Vorder- und Hinterrad) an einen festen Gegenstand an - Machen Sie sich beleuchtete Abstellorte zu Nutze - Schließen Sie Zugänge zu Kellerräumen ab - Nehmen Sie bei E-Bikes den Akku mit oder sichern Sie diesen zusätzlich - Lassen Sie eine sichtbare Rahmennummer oder eine FEIN-Codierung im sichtbaren Bereich anbringen - Bewahren Sie Rechnungen als Eigentumsnachweis auf - Fertigen Sie Fotos vom Fahrrad an und notieren Sie wichtige Daten wie Marke, Rahmennummer, Typ, Farbe, Schaltung, Gänge, Größe etc. - Bringen Sie GPS-Ortungsgerät (Tracker) am Fahrrad an - Lassen Sie ihr Fahrrad bei entsprechenden Aktionen der Polizei kostenlos codieren

Die Polizeidirektion Rheingau-Taunus bietet über das Jahr verteilt immer wieder Fahrradcodierungen auf den Geländen der verschiedenen Polizeistationen, zuletzt im April in Eltville, an. Bei dieser Maßnahme wird ein individueller Code in den Rahmen eingeprägt, mit welchem es der Polizei im Nachgang eines Diebstahls gelingt, den Eigentümer oder die Eigentümerin zu ermitteln.

Die Vorteile einer solchen Codierung Ihres Fahrrads sind:

- Codierung erschwert den Weiterverkauf ohne Eigentumsnachweis! - Verkaufswert ohne Eigentumsnachweis auf dem Schwarzmarkt sinkt enorm! - Großer abschreckender Effekt für Diebstahl! - Erleichtert die Arbeit der Polizei nach einem Diebstahl; das Fahrrad kann schnell dem Eigentümer zugeordnet werden!

Die Termine samt Anmeldemodalitäten werden frühzeitig auf der Internetseite der Polizei Hessen unter folgendem Link https://k.polizei.hessen.de/294977531

oder per Pressemitteilung angekündigt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell