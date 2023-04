Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Miellen, B260 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

B260, Gem. Miellen (ots)

Nachtragsmeldung

Nach einem Verkehrsunfall von heute Morgen gegen 07.20 Uhr auf der B260 zwischen den Abfahrten Nievern und Friedrichssegen ist die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen und die Fahrbahn wieder freigegeben. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine Fahrzeugführerin die B260 aus Richtung Fachbach kommend in Richtung Lahnstein. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie infolge Unachtsamkeit nach rechts auf die Bankette und durchfuhr diese einige Meter. Durch eine Gegenlenkbewegung stellte sich das Fahrzeug quer zur Fahrbahn und prallte mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Fahrzeug zusammen. Die Unfallverursacherin befand sich alleine in ihrem Fahrzeug, im entgegenkommenden PKW befanden sich 2 Personen. Alle 3 Personen wurden nach jetzigen Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls im Einsatz. Die beteiligten Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die betreffende Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

