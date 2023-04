POL-PDMT: Miellen, B260 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nassau (ots) - In der Nacht von Montag, den 17.04.2023 auf Dienstag, den 18.04.2023, kam es in der Hohe-Lay-Straße in Nassau zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades (Roller). Dieser wurde durch unbekannte Täter vom Grundstück des Geschädigten entwendet. Vermutlich aufgrund einer Beschädigung wurde der Roller unweit der Tatörtlichkeit, auf dem Parkplatz des Alten- und Pflegeheims "Haus Hohe Lay", abgestellt. ...

