POL-PDMT: Sankt Goarshausen - Personen aus dem Rhein gerettet

Bad Marienberg (ots) - Am Dienstsagabend. gegen kurz nach 18 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin eines PKW`s die Bismarckstraße in Bad Marienberg in Richtung Zinhain, als sich ein 5-jähriger Junge, der auf dem Gehweg aus Richtung Zinhain kommend in Richtung Langenbacher Str. in Begleitung seiner Aufsichtsperson ging, unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Die ...

mehr