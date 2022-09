POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann wirft Eier und Glas gegen Polizeirevier - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag brach ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in Karlsruhe-Durlach ein. Der Einbrecher drang mutmaßlich durch ein unverschlossenes Fenster in das Restaurant in der Straße "An der RaumFabrik" ein und erbeutete Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 4907-0 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach wenden. Franz Henke, Pressestelle ...

