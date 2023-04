Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - 5-jähriges Kind wird von PKW erfasst

Bad Marienberg (ots)

Am Dienstsagabend. gegen kurz nach 18 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin eines PKW`s die Bismarckstraße in Bad Marienberg in Richtung Zinhain, als sich ein 5-jähriger Junge, der auf dem Gehweg aus Richtung Zinhain kommend in Richtung Langenbacher Str. in Begleitung seiner Aufsichtsperson ging, unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Die PKW-Fahrerin versuchte noch eine Notbremsung, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern, so dass das Kind von dem Fahrzeug erfasst wurde. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß verletzt und vorsorglich zur weiteren Abklärung mit dem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik verbracht.

