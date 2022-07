POL-BOR: Bocholt - Wohnmobil gestohlen

Stadtlohn (ots) - Am Ende des Tages stand die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung. Ein 23-jähriger Mann hatte am Dienstagmorgen in der Tankstelle an der Dinkellandstraße randaliert und einen Sachschaden in einer Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Er hatte einen Monitor beschädigt und warf mehrere Flaschen mit großer Wucht um sich. Einen Kunden der Tankstelle verfehlte er dabei nur knapp. Der ...

mehr