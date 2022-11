LPI-NDH: Zeugenaufruf - Zweiradunfall

Bad Tennstedt (ots) - Zu einem Brandfall mit tragischem Ausgang kam es heute Morgen in Bad Tennstedt. Aus noch ungeklärter Ursache kam es an einem Wohnhaus in der Straße Stätte zu einem Brand. Der alarmierten Feuerwehr gelang es einen 62-jährigen Hausbewohner aus dem Haus zu retten. Der Mann wurde mit schweren Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine ...

