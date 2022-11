Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß Bus mit Lkw - Personenschaden und hoher Sachschaden

Bleicherode (ots)

In den Morgenstunden kam es in Bleicherode zu einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Tank-Lkw welcher Sole transportierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Busfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Am verunfallten Tank-Lkw trat durch den Unfall Sole aus, welche gesichert werden musste. Auch an einem weiteren Pkw entstand durch das Unfallgeschehen Sachschaden. Der Gesamtschaden aller Beteiligten wurde mit über 250 000 Euro beziffert. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen an der Unfallstelle übernommen. Es kam zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

