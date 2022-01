Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub am Döppersberg

Wuppertal (ots)

Auf dem Bahnhofsvorplatz Döppersberg kam es am 23.01.2022, um 22.15 Uhr, zu einem Raub. Ein 40-jähriger Mann telefonierte, als ihm unvermittelt von einem Räuber das Mobiltelefon entrissen wurde. In der Folge kam es zunächst zu einem Gerangel in dessen Verlauf ein weiterer Täter das Portemonnaie des Geschädigten stahl. Die Räuber ergriffen daraufhin die Flucht in Richtung Herzogstraße. Neben den zwei aktiven Tätern, liefen zwei weitere Personen mit. Der Haupttäter wird als circa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er kurze Haare und einen Dreitagebart. Er war mit einer blauen Jeans sowie einem gemusterten Oberteil bekleidet. Die weiteren Personen werden als männlich beschrieben. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

