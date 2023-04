Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Handfeste Auseinandersetzung auf Gehweg; Walsrode: Versuchter Geschäftseinbruch; Rethem: Unfall: Pkw übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.04.2023 Nr. 1

26.04 / Handfeste Auseinandersetzung auf Gehweg

Walsrode: Am Mittwoch, gegen 13.55 Uhr kam es auf dem Gehweg der Danziger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern aus Walsrode im Alter zwischen 35 und 47 Jahren, bei der auch eine Schaufel, ein Hammer sowie ein Messer eingesetzt worden sein sollen. Der 35-Jährige will sich nach eigenem Bekunden gewehrt und dabei das Messer benutzt haben. Ein 47-Jähriger wurde durch einen Stich leicht am Bein verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

26.04 / Versuchter Geschäftseinbruch

Walsrode: In der Zeit zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 13.00 Uhr versuchten Unbekannte durch Hebeln an der Eingangstür eines Geschäfts an der Quintusstraße in das Objekt zu gelangen. Das Vorhaben misslang, die Tür hielt.

26.04 / Unfall: Pkw übersehen

Rethem: Ein 93jähriger Autofahrer übersah am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, beim Einbiegen von der K113 auf die B209, aus Richtung Kirchwahlingen kommend, eine auf der B209 in Richtung Groß Eilstorf fahrende 63jährige Frau aus Loxstedt. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Frau leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell