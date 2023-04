Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Häuslingen: Möglicherweise Giftköder ausgelegt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.04.2023 Nr. 2

25.04 / Möglicherweise Giftköder ausgelegt

Häuslingen: Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte zu einem Vorfall, der sich am Dienstag, zwischen 12.00 und 13.30 Uhr am Eilstorfer Weg ereignete. Ein Unbekannter hat in der Einfahrt zu einem Grundstück einen Hühnermagen abgelegt, der mit einer bläulichen Substanz versehen war und von dem ein beißender Geruch ausging. Ob es sich dabei um einen Giftköder handelte, ist nicht bekannt. Wer Beobachtungen gemacht hat oder einen weiteren Magen gefunden hat wird gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter 05165/291340 in Verbindung zu setzen.

