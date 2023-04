Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Ladendiebe nach Flucht festgenommen; Benefeld: Einbruch in Waldorfschule; Walsrode: Einschleichdieb nutzt Gelegenheit; Hillern: Einschleichdieb durchsucht Nachtschrank

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.04.2023 Nr. 2

24.04 / Ladendiebe nach Flucht festgenommen

Soltau: Zwei Ladendiebe wurden am Montag, gegen 13.45 Uhr von zwei Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes im "Hagen" am Ausgang gestellt. Die Täter rissen sich los und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Täter von der Polizei im Stadtgebiet festgenommen werden. Die Rucksäcke der 28 und 53jährigen Männer waren mit Waren im Gesamtwert von rund 1.250 Euro gefüllt. Das Diebesgut wurde wieder an Mitarbeiter der Filiale ausgehändigt. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

23.04 / Einbruch in Waldorfschule

Benefeld: Am Sonntagabend schlugen Unbekannte ein Fenster zur Kantine der Waldorfschule an der Cordinger Straße ein, öffneten im Objekt gewaltsam eine Tür und durchsuchten einen Schrank. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

24.04 / Einschleichdieb nutzt Gelegenheit

Walsrode: Während die Bewohnerin eines Hauses am Hangweg am Montag, gegen 10.30 Uhr für einen kurzen Moment die Haustür offenstehen ließ, um Müll zur Tonne zu bringen, nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit und entwendete im Eingangsbereich aus einer Handtasche das Portmonee der Frau. Der Mann begegnete der Geschädigten, als diese auf dem Rückweg zum Haus war. Beschreibung: männlich, etwa 180 cm groß, etwa 25 Jahre alt, athletisch, trug schwarze Hose und schwarzes Oberteil. Hinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

24.04 / Einschleichdieb durchsucht Nachtschrank

Hillern: Ein Unbekannter verschaffte sich am Montag, gegen 13.20 Uhr über einen Hofladen Zutritt zum angrenzenden Hausteil, begab sich ins Obergeschoss und öffnete unter anderem einen Nachtschrank. Als er im Begriff war, den Wohnbereich zu verlassen, wurde er von der Bewohnerin bemerkt und angesprochen. Der Mann flüchtete in Begleitung einer weiblichen Person in einem grauen Audi A4 in Richtung Langeloh. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

25.04 / Einbruch: Tabakwaren gestohlen

Benefeld: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag, gegen 01.50 Uhr die Zugangstür zu einem Markt an der Cordinger Straße auf, drangen in das Gebäude ein und entwendeten Tabakwaren. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

24.04 / Unfall: Pedelec-Fahrer übersehen

Bispingen: Beim Abbiegen von der Töpinger Straße in die Feldstraße übersah ein 65jähriger Autofahrer am Montag, gegen 17.10 Uhr einen 33jährigen Pedelec-Fahrer. Der Bispinger stürzte und kam leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

24.04 / 18-Jährige verliert Kontrolle über Fahrzeug

Schneverdingen: Eine 18jährige Autofahrerin aus Bispingen verlor am Montagabend, gegen 19.15 Uhr auf der L171, in Höhe der Einmündung zum Camp Reinsehlen aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend im Graben mit einem Straßenbaum. Die Verursacherin und eine 16jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Eine 20jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell